Crosetto: stop a militari in “Strade sicure”, servono 30mila unità in più
La coperta della Difesa è corta. Vanno ripensate missioni che oggi non hanno ragione d’essere. «Le operazioni Strade Sicure sono state uno strumento per avvicinare la popolazione alle forze armate e viceversa», ha ricordato il ministro della Difesa Guido Crosetto nel suo intervento dal Comando operativo di vertice interforze di Roma, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che si è svolta ieri. «Penso che i 6.800 militari in strada sul territorio nazionale debbano tornare...