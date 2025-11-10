Da Atlante a Notari (passando per Ghella e Webuild): le 50 imprese cresciute di più negli ultimi 5 anni
Il Superbonus ha messo le ali ai costruttori attivi nei lavori privati, presenti ma meno evidenti gli effetti del Pnrr sui big delle opere pubbliche
L’effetto “superbonus” si riduce ma continua a spiegare gran parte delle migliori prestazioni (in primis dal punto di vista dimensionale) dei big delle costruzioni. Questo è ciò che si evince dall’ultima classifica dei 50 “campioni di crescita” del settore che la società di ricerca Guamari ha realizzato analizzando i fatturati dal 2020 (il primo anno della pandemia) al 2024 delle maggiori cento imprese (con fatturati quindi superiori ai 79,3 milioni) confermando quanto già visto nell’analogo studio...