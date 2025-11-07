Dl sicurezza, codice anticontraffazione per il badge di cantiere
Potenziato lo strumento già utilizzato in edilizia negli appalti e subappalti. La tessera dovrà contenere questo identificativo e potrà essere in formato digitale
Introduzione di un nuovo badge di cantiere per le imprese che operano in appalto e subappalto nei cantieri edili, pubblici o privati, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, che saranno individuati da un apposito decreto ministeriale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. È questa una delle disposizioni introdotte dal decreto legge 159/2025 (sicurezza sul lavoro), in vigore dal 31 ottobre.In realtà non si tratta di una novità assoluta, in quanto...