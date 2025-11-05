Progettazione, Pier Currà architettura e Tecne campioni della crescita 2024
I dati sui ricavi e le classifiche degli architetti e delle società di ingegneria che sono cresciute di più nei cinque anni compresi tra il 2020 e il 2024
Partendo dalle annuali classifiche delle top 200 società di architettura, di ingegneria e imprese di costruzioni (su dati di bilancio 2024) pubblicate nel «Report 2025 on the Italian Architecture, Engineering and Construction Industry» (che saranno discusse il prossimo 11 dicembre a Milano presso il Politecnico) la società di ricerca Guamari analizza quali sono le 50 realtà che possono vantare le maggiori crescite di fatturato nel quinquennio dal 2020 (l’anno che ha più sofferto della pandemia) al...