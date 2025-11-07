Caro materiali, illegittimo il bando con prezzi di tre anni prima
Il Tar Abruzzo ha accolto il ricorso dei costruttori dell’Ance L’Aquila e ha annullato il bando post sisma pubblicato nel 2025 con progetto approvato nel 2022 e prezzario non aggiornato
Il Tar Abruzzo ha accolto il ricorso dei costruttori edili dell’Ance L’Aquila e di due imprese che avevano impugnato il bando mandato in gara dal comune di Pizzoli per la demo-ricostruzione di una scuola danneggiata dal sisma del 2016. Al centro della vertenza è l’utilizzo di prezzari del 2022 per calcolare l’importo a base d’asta. In effetti - come emerge dalla vicenda ricostruita dalla sentenza n.480/2025 del 6 novembre - il progetto definitivo-esecutivo è stato depositato nel 2022, e poi approvato...
Iscrizioni nel casellario informatico Anac, necessarie valutazioni sostanziali
di Filippo Bongiovanni