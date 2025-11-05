Decreto lavoro in “Gazzetta”: focus su badge di cantiere e patente a crediti
L’intervento mira a un rafforzamento della cultura della sicurezza, all’incremento della prevenzione e alla riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo
Ridurre infortuni e irrobustire la vigilanza, premiando i datori virtuosi e irrigidendo gli obblighi nei settori a rischio (cantieri/appalti), con misure su formazione, DPI, patente a crediti e studenti in Pcto. Ma anche potenziamento Inl e Carabinieri Tutela Lavoro. È stato pubblicato in GU n. 254 del 31 ottobre 2025, il Dl 31 ottobre 2025 n. 159 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”).
Incentivi e vigilanza - Le norme...
