A Toto e Ubaldi Costruzioni maxi gara Anas per il potenziamento della Salaria

L’Ati partecipata da Toto Costruzioni Generali e da Ubaldi Costruzioni ha ottenuto l’aggiudicazione definitiva nella gara dell’Anas per il potenziamento della Salaria dell’importo complessivo pari a 300 milioni di euro. Lo comunica in una nota l’impresa marchigiana Ubaldi Costruzioni, che partecipa all’Ati con una quota del 15%, che vale circa 45 milioni di euro della commessa. Il progetto rientra nel piano di potenziamento della Salaria e prevede la realizzazione di circa 5 km di nuova infrastruttura...

