Deficit: 1 miliardo di margine, più spazi nel 2027 e 2028

La manovra da 16 miliardi che ha cominciato a prendere forma nel Documento programmatico di finanza pubblica «sarebbe finanziata sostanzialmente in pareggio», perché il deficit aggiuntivo per il prossimo anno offre margini reali «per circa un miliardo». Nasce da qui l’assenza di spinta al Pil prevista per il 2026, mentre nei due anni successivi gli spazi si fanno leggermente meno stretti concedendo alla manovra «un effetto espansivo di un decimo di punto in entrambi gli anni».

