Rendiconto 2025: il file Pdf certificato dalla Bdap è pronto - Ecco come utilizzarlo
La funzionalità, già sperimentata in tre Regioni, tre Province, due Città metropolitane e quindici Comuni, sarà messa a disposizione di tutti gli enti che ne faranno richiesta
A partire dal rendiconto 2025, gli enti locali – una volta trasmessi i dati alla Bdap (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche) – potranno estrarre direttamente dalla piattaforma un file .pdf “certificato” che attesta l’avvenuto superamento dei controlli Bdap.
Il documento potrà essere sottoposto direttamente all’approvazione del consiglio e ai controlli dell’organo di revisione, garantendo così la piena corrispondenza tra i dati del rendiconto approvato e quelli trasmessi alla Bdap.
L’obiettivo...
Riduzione fabbricati inagibili senza dichiarazione Imu se già nota all’ente
di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel