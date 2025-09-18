Casa, frena la crescita dei listini: +3,9% nel secondo trimestre
Nei tre mesi precedenti, ricorda l’Istat, l’incremento era stato di +4,4 per cento. Per le abitazioni esistenti +4,5% in un anno. Tornano a salire anche i prezzi delle case nuove: +4,4% rispetto al periodo precedente e +1,1% rispetto allo stesso trimestre del 2024
Tra aprile e giugno di quest’anno i prezzi delle abitazioni fanno registrare una doppia crescita, con un incremento di +2,7% rispetto al trimestre precedente e di +3,9% nei confronti dello stesso periodo del 2024. In quest’ultimo caso, l’incremento è inferiore rispetto all’analoga variazione tendenziale di +4,4% registrata nel nota diffusa il 18 settembre. Nel periodo considerato, i prezzi delle case esistenti aumentano del 4,5% su base tendenziale (anche in...