Accesso civico, l’istanza non può trasformare la Pa in un centro studi

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 7983/2025) fissa un principio chiaro nella gestione delle istanze di accesso civico generalizzato: non tutto ciò che tecnicamente è detenuto dall’amministrazione è automaticamente accessibile. La vera soglia di legittimità dell’istanza è la accessibilità “sostanziale” del dato, da distinguere in modo netto dalla sua semplice “lavorabilità”. Un’informazione, per essere ostensibile, deve essere pronta all’uso: l’accesso generalizzato non può trasformare la Pa in un...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi