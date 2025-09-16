Demolizione abuso in area tutelata, non esiste competenza esclusiva della Soprintendenza
Lo conferma il Consiglio di Stato, pronunciandosi sull’appello dell’autore di una sopraelevazione di un fabbricato in un comune del Veneto
Nel caso di abusi edilizi realizzati in zona vincolata non sussiste la competenza esclusiva della Soprintendenza ai beni culturali, ma una competenza concorrente dell’amministrazione comunale, posto che l’art. 27 del Dpr 380/2001 riconosce al comune un potere generale di vigilanza e controllo sulle attività urbanistico-edilizie del territorio, ivi comprese quelle riguardanti immobili sottoposti a vincolo.
In un comune del Veneto, il proprietario di un immobile ha realizzato senza titolo una sopraelevazione...
