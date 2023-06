Digitale, energia e cinema: a Carbonia il rilancio passa per la Grande miniera di Davide Madeddu

Per la città sarda le risorse legate al Pnrr valgono 75 milioni









La città e la miniera. La cultura e i servizi. In mezzo un cambiamento di una città moderna che guarda al futuro in cui la transizione energetica si sposa con l’industria 4.0 di ultima generazione. E poi il cinema che diventa fabbrica di cultura in cui possono convivere intelligenza artificiale e turismo lento. Servizi e sviluppo. L’opportunità del Pnrr a Carbonia, capoluogo della provincia del Sud Sardegna (in passato dell’omonima provincia Carbonia Iglesias e dal prossimo anno della provincia del...