Rifiuti, i Comuni potranno usare le telecamere per stanare chi insudicia le strade

Pene più severe per la gestione non autorizzata dei rifiuti che sarà punita con la reclusione da sei mesi a tre anni. E le sanzioni saranno più dure se dal fatto deriverà un pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone e nei casi in cui l’illecito riguardi siti contaminati o potenzialmente contaminati. L’inasprimento scatterà poi per la combustione illecita e la spedizione illegale dei rifiuti: per quest’ultima è previsto il carcere da uno a cinque anni e la pena sarà aumentata se si tratterà...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi