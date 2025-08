Gualtieri: «Roma, comincia ora la sfida dell’autonomia Via le maglie di partito»

«La vera sfida comincia ora». All’indomani del varo in Consiglio dei ministri del disegno di legge costituzionale su Roma Capitale, il sindaco dem Roberto Gualtieri promuove il metodo che ha portato alla stesura condivisa del testo con governo e Regione, e avverte: «Ora bisogna portare a termine questa riforma storica. Per questo il Ddl dovrà viaggiare in parallelo con la legge ordinaria chiamata a sostanziare l’autonomia amministrativa e finanziaria della città e a individuare le risorse adeguate...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi