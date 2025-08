Mense biologiche, intesa in Conferenza unificata sul riparto del fondo 2025

È stata data intesa in Conferenza Unificata del 30 luglio 2025 al decreto Masaf di concerto con il Mim (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), di riparto del fondo per le mense biologiche, comprensivo dell’elenco dei Comuni beneficiari e dei relativi importi. Il fondo per il 2025 è pari a 4.603.6033 milioni di euro da destinare ai Comuni, finalizzato a ridurre i costi a carico delle famiglie e a realizzare iniziative di promozione ed informazione nelle scuole per incentivare i prodotti...

