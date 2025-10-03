Dirigenti statali e infermieri, via libera ai contratti 2022/24

Personale della sanità, dirigenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici e accordo quadro sui comparti. La riunione serale del consiglio dei ministri ha messo ieri il timbro anche su un ricco pacchetto di intese nel el pubblico impiego, portato dal ministro per la Pa Paolo Zangrillo. «Vogliamo garantire continuità contrattuale per valorizzare le nostre persone», ha commentato Zangrillo.

L’esame finale è stato superato prima di tutto dai contratti 2022/24 del personale sanitario, frutto dell...