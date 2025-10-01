Servizi legali, la qualificazione giuridica non può essere aggirata ricorrendo a singolo incarico
La qualificazione del contratto non dipende dalla forma scelta dall’ente, ma dalla sostanza dell’affidamento
La delibera n. 335/2025 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, relativa all’affidamento dei servizi legali da parte di un Comune, rappresenta un passaggio importante nella lettura degli incarichi professionali conferiti dagli enti pubblici. Due sono i principi cardine che emergono con chiarezza: la qualificazione dell’incarico come appalto di servizi, e la necessità del rispetto del principio di rotazione.
L’appalto di servizi legali
La prima linea di frattura individuata da Anac riguarda la...
