Comuni virtuosi, dal 2025 spazi allargati per aumentare il personale
La disapplicazione della Tabella 2 del Dm 17 marzo 2020 fornisce di fatto una estensione della stessa fino al valore “soglia” principale, determinato dalla Tabella 1 in funzione della fascia demografica dell’ente
Dal 2025 si sono ampliati gli spazi per assumere e aumentare il personale a tempo indeterminato dei Comuni “virtuosi”. La disapplicazione della Tabella 2 del Dm 17 marzo 2020, lungi dal rappresentare un’interruzione degli effetti della riforma del calcolo della capacità assunzionale, fornisce di fatto una estensione della stessa fino al valore “soglia” principale, determinato dalla Tabella 1 in funzione della fascia demografica dell’ente.
Queste le conferme giunte dalla Corte dei conti, Sezione regionale...
