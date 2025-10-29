Pnrr: dissesto idrogeologico, progetti chiusi al 62%, a rischio solo il 4% delle risorse
In pista 1.301 misure per un valore complessivo di 1,64 miliardi di euro. Il 71% delle iniziative si concentra sulla messa in sicurezza di fiumi e corsi d’acqua. Il Nord assorbe quasi il 62% dei finanziamenti con il traino di Emilia-Romagna e Lombardia
Frane, alluvioni, smottamenti: il dissesto idrogeologico è una piaga che, secondo l’Ispra, affligge oltre il 93% dei Comuni italiani, con più di 7,5 milioni di persone che vivono in aree ad alto rischio. Dalla tragedia di Firenze del 1966 al dramma dell’Emilia-Romagna nel maggio 2023, la cronaca non smette di confermare la fragilità dei nostri territori, aggravata dal cambiamento climatico. Una debolezza a cui è corrisposta nel tempo una reazione delle istituzioni che ha pagato il prezzo dell’incertezza...