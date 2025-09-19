Edifici digitali, dal 2 ottobre meno oneri per il responsabile tecnico degli impianti
Un Dm Mimit precisa che il tecnico abilitato non è responsabile della presenza nel progetto di tutti i componenti dell’infrastruttura multiservizio, ma deve seguire le indicazioni del progettista edile. Soddisfatta Cna: eliminate criticità
Il responsabile tecnico dell’impresa - abilitato per gli impianti, radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici per la distribuzione dei segnali Tv, telefono e dati, per quelli di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica - non va più considerato responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutto il sistema delle reti in fibra ottica per l’accesso ai servizi della banda ultra-larga previsto dal testo unico dell’edilizia (art. 135-bis). Dunque, il tecnico abilitato...