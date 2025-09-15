Progettazione

Fotovoltaico, le nuove norme antincendio «salvano» i progetti in corso

Lo precisano i Vigili del Fuoco in un primo testo illustrativo dopo le richieste di chiarimento arrivate da tecnici e ingegneri

di Mariagrazia Barletta

Dopo la pubblicazione delle linee guida antincendio sulla progettazione, installazione e manutenzione degli impianti fotovoltaici, emanate il 1° settembre ed entrate in vigore lo stesso giorno, i Vigili del Fuoco hanno già messo a punto i primi chiarimenti. Le delucidazioni - sollecitate subito dal Consiglio nazionale degli ingegneri e da operatori del settore - sono contenute in una nuova circolare della direzione per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

Le linee guida hanno infatti messo subito...

