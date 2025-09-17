Progettazione, Azzurra Capital entra in Proger: acquisito il 25,45% del capitale
La quinta società italiana di ingegneria si rafforza con un’operazione da 222,4 milioni di euro. Nel prossimo piano pluriennale investimenti per circa 40 milioni. Marco Lombardi: pronti per le sfide internazionali
L’ingegneria organizzata italiana fa un salto di qualità nell’alleanza con la finanza. Il 16 settembre a Milano a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, gli amministratori delegati di Proger, Marco Lombardi, e di Azzurra Capital, Stefano Marsaglia hanno annunciato un’operazione da 222,4 milioni (questo è il cosiddetto “enterprise value” della quinta società di ingegneria per fatturato 2024 nelle nuove classifiche di Guamari ma prima società indipendente e “non captive”, nata nel lontano 1951...