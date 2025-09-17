Progettazione, Azzurra Capital entra in Proger: acquisito il 25,45% del capitale

L’ingegneria organizzata italiana fa un salto di qualità nell’alleanza con la finanza. Il 16 settembre a Milano a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, gli amministratori delegati di Proger, Marco Lombardi, e di Azzurra Capital, Stefano Marsaglia hanno annunciato un’operazione da 222,4 milioni (questo è il cosiddetto “enterprise value” della quinta società di ingegneria per fatturato 2024 nelle nuove classifiche di Guamari ma prima società indipendente e “non captive”, nata nel lontano 1951...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi