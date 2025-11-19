Edilizia penitenziaria, al via gara da 275 milioni per realizzare nuovi padiglioni in 12 città
I lavori riguardano la costruzione di 1.560 posti letto negli istituti carcerari. Il bando di Invitalia scade il 19 dicembre
Diventa operativo il piano per migliorare le strutture carcerarie in Italia. Il Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria, attraverso Invitalia, ha pubblicato il bando di accordo quadro per l’affidamento congiunto di progettazione, Csp e realizzazione di padiglioni detentivi per un importo complessivo di 274.999.299 euro.
La gara è suddivisa in sei lotti: Reggio Calabria e Trani (59.297.030 euro), Perugia e Saluzzo (45.585.329 euro), Santa Maria Capua Vetere e Napoli Secondigliano (44...