Edilizia scolastica, Cittadinanzattiva: il 59% dei plessi senza certificato di agibilità

In un anno (settembre 2024-settembre 2025) ci sono stati 71 crolli nelle scuole, in aumento rispetto ai 69 dell’anno prima. In aumento anche gli infortuni agli studenti registrati dall’Inail, che nel 2024 sono stati 78.365, 7.463 in più rispetto all’anno prima. I numeri si leggono nel XXIII Rapporto “Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola” realizzato da Cittadinanzattiva elaborando i dati dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Il rapporto è stato presentato pubblicamente a Roma il 18 settembre...

