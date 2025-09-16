Infrastrutture elettriche, via a 379 milioni per «smart grid» in sette regioni del Sud
Bando ministero Ambiente: dal 15 settembre Terna può presentare i progetti di investimento per il trasporto di energia prodotta da fonti rinnovabili nelle aree meno sviluppate
Il ministero dell’Ambiente ha aperto i termini per spendere 379 milioni di euro messi a disposizione dal Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività (Ric) per la transizione verde e digitale 2021-2027” (a valere sull’Azione 2.3.2 - Modernizzazione e digitalizzazione della rete di trasmissione) nel potenziamento della rete elettrica nazionale nelle aree meno strutturate. I fondi vengo attribuiti attraverso un bando il cui unico beneficiario è Terna in qualità di concessionario della rete...