Opere idriche, ok a piano stralcio da 957 milioni di euro per 75 progetti
Dm Mit firmato dal ministro Salvini. Il 40% delle risorse al Sud. Selezione anche in base al completamento delle opere iniziate
Il ministero delle Infrastrutture informa che il ministro Matteo Salvini ha firmato oggi il decreto che approva lo stralcio 2025 del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (Pniissi). «Il provvedimento - spiega il Mit - destina un importo complessivo di 957.062.827,86 euro al finanziameto di 75 interventi». «Il finanziamento - aggiunge la nota - consentirà la realizzazione di interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità...