Opere idriche, ok a piano stralcio da 957 milioni di euro per 75 progetti

Dm Mit firmato dal ministro Salvini. Il 40% delle risorse al Sud. Selezione anche in base al completamento delle opere iniziate

di El. & E.

Il ministero delle Infrastrutture informa che il ministro Matteo Salvini ha firmato oggi il decreto che approva lo stralcio 2025 del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (Pniissi). «Il provvedimento - spiega il Mit - destina un importo complessivo di 957.062.827,86 euro al finanziameto di 75 interventi». «Il finanziamento - aggiunge la nota - consentirà la realizzazione di interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità...

