Sempre revocabile la sanatoria concessa sulla base di rappresentazioni errate

Tar Marche: passo indietro possibile anche a 20 anni di distanza dalla concessione

di Davide Madeddu

Revocabile, anche dopo 20 anni, la concessione in sanatoria resa su errata rappresentazione dei luoghi. È quanto emerge da una sentenza del Tar di Ancona (la numero 654/2025) pronunciata in merito al ricorso di una persona che aveva impugnato l’atto del Comune con cui annullava la concessione edilizia relativa a un garage seminterrato.

