Urbanistica

Testo unico edilizia, arriva la proposta del Mit: così gli standard da prevedere nei Lep

Il ministero delle Infrastrutture ha definito una bozza di Ddl delega (mentre la Camera sta già discutendo il testo Mazzetti) a valle delle consultazioni avviate a febbraio

di Massimo Frontera

Semplificazione e delle procedure per trasformare l’edificio e il contesto urbanistico, ridefinizione dello stato legittimo dell’immobile, ricorso all’auto certificazione, l’auto asseverazione e al silenzio assenso nelle procedure sui titoli edilizi (dalla Cila al Permesso di costruire), data certa per definire le domande di sanatoria pendenti (relative a tutti e tre i condoni), indicazione dettagliata dei “Livelli essenziali delle prestazioni” in materia di edilizia e costruzioni, declaratoria di...

Correlati

Sanatoria facile per gli abusi edilizi con più di 60 anni
Sulla rigenerazione regole chiare guardando al caso Milano
Disboscare la giungla degli iter edilizi: da oggi il conto alla rovescia per il nuovo Testo unico costruzioni

Gli ultimi contenuti di Urbanistica