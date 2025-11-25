Effetto Zaia in Veneto, Campania e Puglia premiano il campo largo

Vincono con ampio margine il centrodestra in Veneto con il leghista Alberto Stefani e il centrosinistra in Puglia e in Campania con il dem Antonio Decaro e il pentastellato Roberto Fico. E se i primi due successi con oltre il 60% (circa 35 punti di distacco in Veneto e 30 in Puglia) erano previsti, non lo era il trionfo dell’esponente M5s, con il centrodestra che in Campania fino all’ultimo dichiarava di sperare in una “remuntada” rispetto ai sondaggi. Invece Fico si è imposto con oltre 20 punti ...

