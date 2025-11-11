Lavoro nero, patente a crediti decurtata immediatamente
Dl sicurezza: il taglio avviene a fronte del verbale unico di accertamento e notifica
Il decreto sicurezza sul lavoro (Dl 159/2025) è intervenuto sulla disciplina della patente a crediti, prevista dall’articolo 27 del Dlgs 81/2008, per sanzionare in modo più pesante e immediato l’impiego di lavoratori irregolari. Infatti, in deroga a quanto disposto dai commi 6 e 7 dell’articolo 27, dal 1° gennaio 2026, l’impiego di lavoratori in nero da parte di imprese e lavoratori autonomi, titolari di patente a crediti, comporterà l’immediata decurtazione dei punti a seguito del solo verbale unico...