La sanzione raddoppia se i punti sono insufficienti
Per lavori di valore fino a 120mila euro, la sanzione amministrativa sarà sempre pari a 4mila euro, cioè un terzo della sanzione prevista, se pagata entro 60 giorni
Il decreto sicurezza sul lavoro ha raddoppiato la soglia minima del trattamento sanzionatorio previsto per l’impresa o il lavoratore autonomo trovati dal personale ispettivo a operare privi di patente a crediti o con patente dotata di meno di quindici crediti nei cantieri temporanei e mobili, così come definiti dall’articolo 89 del Dlgs 81/2008.
Infatti, fino al 30 ottobre scorso, in questi casi, l’articolo 27, comma 11, del medesimo decreto legislativo prevedeva l’applicazione di una sanzione amministrativa...