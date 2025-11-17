Focus sugli enti locali, Sondrio guida la corsa dei Comuni capoluogo

Gli enti locali dei 112 capoluoghi di provincia hanno una capacità amministrativa maggiore - in media - rispetto agli altri Comuni italiani, grazie a minori vincoli finanziari e a dipendenti pubblici più qualificati. E tra le città capoluogo è Sondrio il Comune che registra la migliore performance, seguito da Savona e Genova. Sul fondo, invece, le statistiche penalizzano Isernia, Agrigento e Catania. A misurare le caratteristiche qualitative di 7.725 enti locali - sempre più spesso in prima fila ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi