Focus sugli enti locali, Sondrio guida la corsa dei Comuni capoluogo
L’indice Maqi. Misura la capacità amministrativa con 11 parametri: politici meno istruiti nelle aree interne, Sud penalizzato nei bilanci. Ultima Catania
Gli enti locali dei 112 capoluoghi di provincia hanno una capacità amministrativa maggiore - in media - rispetto agli altri Comuni italiani, grazie a minori vincoli finanziari e a dipendenti pubblici più qualificati. E tra le città capoluogo è Sondrio il Comune che registra la migliore performance, seguito da Savona e Genova. Sul fondo, invece, le statistiche penalizzano Isernia, Agrigento e Catania. A misurare le caratteristiche qualitative di 7.725 enti locali - sempre più spesso in prima fila ...