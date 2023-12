Fondi Covid per ridurre i tagli agli enti locali

Fondi Covid destinati a “ridurre” i tagli in capo ai comuni e rimborsi a rate. Queste sono, in estrema sintesi, le principali novità che risultano dall’emendamento presentato dal Governo alla legge di bilancio 2024.

La proposta di modifica, riferita all’articolo 85 del Ddl di bilancio 2024, interviene innanzitutto sulla rendicontazione finale dei fondi erogati ai comuni negli anni 2020 e 2021 per fronteggiare l’emergenza Covid. In particolare, l’articolo 106 del Dl 34/2020 e il successivo articolo 1, comma 822, della legge 178/2020 avevano previsto appositi trasferimenti per fronteggiare le maggiori spese, al netto delle minori spese e le minori entrate causate dall’emergenza Covid. L’utilizzo di tali somme, consentito non solo nel 2020 e 2021, ma anche nel 2022 (articolo 13 del Dl 4/2022), è stato oggetto di apposite certificazioni che gli enti hanno dovuto presentare entro maggio 2021-2022 e 2023. Tuttavia, i criteri per la determinazione definitiva della perdita di gettito e dell’andamento delle spese sono stati rimessi ad apposito decreto, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre scorso. Decreto a cui la norma dell’articolo 106 del Dl 34/2020 ha attribuito anche il compito di provvedere all’eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti. In definitiva, il decreto avrebbe dovuto stabilire come rifondere i comuni con una certificazione negativa, ossia con maggiori spese nette Covid e perdita di gettito superiori ai contributi ricevuti. Al contrario, i comuni che hanno ricevuto maggiori risorse sono tenuti a restituirle allo Stato. Nelle more dell’emanazione del decreto, l’emendamento governativo stabilisce che la restituzione delle maggiori risorse avverrà in quote costanti negli anni 2024, 2025 e 2026. Risorse che, come precisa l’articolo 13 del Dl 4/2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione per l’importo non utilizzato al 31/12/2022.

Contestualmente, l’emendamento governativo prevede che predette risorse confluiranno in un apposito fondo istituito presso il ministero dell’Interno, pari a 162 milioni nel 2024, a 130 milioni nel 2025 e a 140 milioni nel 2026. Tale fondo sarà destinato, prioritariamente, a coprire il fabbisogno di risorse da parte degli enti con certificazioni negative (maggiori spese nette e minori entrate Covid superiori ai trasferimenti erariali), in base al criterio che sarà stabilito dal sopra citati decreto ministeriale. La quota residua sarà assegnata ai comuni, alle province ed alle città metropolitane in base a criteri che saranno stabiliti da apposito Dm (da emanare entro il 15 febbraio 2024). In sostanza, tali risorse serviranno per sterilizzare (in parte) la riduzione delle risorse erariali a carico dei comuni, delle province e delle città metropolitane disposta dall’articolo 88, comma 8, dello schema di legge di bilancio 2024 per l’anno prossimo e i seguenti. Riduzione, si ricorda, per complessivi 250 milioni di euro (200 per i Comuni, 50 per Province e Città metropolitane), effettuata, in proporzione all’ammontare degli impegni di spesa corrente 2022, al netto della spesa della missione sociale (12) e tenendo conto delle risorse assegnate ad ogni ente per il Pnrr. Restano esclusi dal taglio i Comuni in dissesto, quelli in procedura di riequilibrio pluriennale e gli enti che hanno aderito agli accordi di cui alla legge 234/2021. La riduzione, a valere sul fondo di solidarietà comunale e sul fondo unico (Province e Città metropolitane), sarà contabilmente registrata lasciando l’entrata al lordo ed inserendo apposita voce di spesa per il concorso alla finanza pubblica. Gli importi saranno definiti da apposito Dm entro il 20 gennaio 2024. Riduzione che si aggiunge al taglio di cui alla ex spending review informatica (articolo 1, comma 850-853, legge 178/2020), trasformato in decurtazione lineare dal Dl 132/2023, in misura di 150 milioni complessivi per il periodo 2024-2025.

Ma l’emendamento governativo ha un costo, in termini di saldi di finanza pubblica, che viene coperto (almeno per ora) tagliando i fondi stanziati dall’articolo 30, comma 14-bis, del Dl 34/2019 in favore dei piccoli comuni (meno di 1.000 abitanti) per finanziare investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Il tutto ovviamente da verificare in base all’esito finale della legge di bilancio.

(*) Vice presidente Anutel

----------------------------------------------

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL

CORSI IN PRESENZA



25/1/2023 Rimini: La fiscalità locale nel 2024. le novità in materia di imu, tari, canone unico e imposta di soggiorno (9,00-14,00)

31/1/2024-2/2/2024, Sede Nazionale ANUTEL: corso di aggiornamento residenziale per responsabili ed operatori del servizio finanziario: tra approfondimenti teorici e soluzioni pratiche

16/2/2024, Sede Nazionale ANUTEL: FORUM SULLA FINANZA LOCALE

22/2/2024 Reggio Emilia - Autonomia tributaria e buone pratiche: capacità di accertamento e riscossione dalla teoria alla pratica

4-5-6-7/3/2024, Desenzano del Garda (Bs): MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI

VIDEOCORSI IN MATERIA TRIBUTARIA/RISCOSSIONE

15/1/2024: Il Pef Tari: la revisione biennale 2024-2025 e gli altri adempimenti Arera (9,00-11,00)

17-18/1/2024: Corso di formazione per messi notificatori (9,00-11,00 /15,00-17,00)

23/1/2024: Imu ed aree fabbricabili la gestione della fase accertativa, impianto motivazionale, valori della base imponibile e valori orientativi medi (10,00-12,00)

24/1/2024: La nuova piattaforma digitale per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione dopo il decreto n. 58/2022 (10,00-12,00)

26/1/2024: Processo tributario: la costituzione in giudizio del resistente (10,00-12,00)

30/1/2024: La gestione dell’inadempimento del canone idrico (9,30-11,30)

2/2/2024: La notifica degli atti impositivi (10,00-12,00)

6/2/2024: L’intervento dell’ ente (creditore) nelle procedure esecutive (9,30-11,30)

28/3/2024: Imu ed aree fabbricabili nozioni generali ed agevolazioni riservate al comparto agricolo (10,00-12,00)

VIDEOCORSI IN MATERIA FINANZIARIA

9/1/2024: ASPETTI DI BASE DELLA CONTABILITA’ COMUNALE - I° MODULO (per nuovi addetti o addetti di altri settori diversi dal settore finanziario) (15,30-17,30)

11/1/2024: Le modalità operative per approntare il rendiconto della gestione 2023 (15,30.-17,30)

16/1/2024: ASPETTI DI BASE DELLA CONTABILITA’ COMUNALE - II° MODULO (per nuovi addetti o addetti di altri settori diversi dal settore finanziario) (15,30-17,30)

22/1/2024: Corso “avanzato” sulla gestione Iva del patrimonio immobiliare da parte degli enti locali (9,00-11,00)

24/1/2024: L’armonizzazione delle fonti programmatorie (9,30-11,30)

25/1/2024: La formazione e la sperimentazione della riforma 1.15 del Pnrr: dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual (15,30-17,30)

4/3/2024: Contabilità armonizzata e gli appalti dopo il parere del Mef n. 53/2023 (15,30-17,30)

VIDEOCORSI ALTRE MATERIE (APPALTI, PERSONALE, PRIVACY, TRASPARENZA)

16-23-30/1/2024: L’attività amministrativa ed i procedimenti tra liberalizzazioni, deregolamentazioni, semplificazioni, razionalizzazioni ed uso della telematica e degli algoritmi

22/1/2024: Le prime indicazioni pratico/operative per il rup dalla giurisprudenza, anac, mit e corte dei conti (10,00-12,00)

24/1/2024: L’evoluzione dei modelli organizzativi agili e resilienti ed il loro inquadramento normativo/contrattuale (9,30-11,30)

26/1/2024: Il contenzioso degli appalti nel Dlgs 36/2023 (9,30-12,30)

31/1/2024: L’evoluzione dei modelli organizzativi agili e resilienti ed il loro inquadramento normativo/contrattuale (9,30-11,30)

5/2/2024: Il rup (15,30-17,30)

13-17/2/2024: TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

12-15-19/2/2024: Corso base sui principali delitti contro la pubblica amministrazione

13-20-27/2/2024: Tecniche di redazione degli atti amministrativi

19/2/2024: Il regolamento interno di disciplina dei procedimenti e procedure nel sottosoglia (10,00-12,00)

18/3/2024: L’esecuzione del contratto di beni/servizi (10,00-12,00)

25/3/2024: Gli incentivi per funzioni tecniche: differenze e novità tra codice del 2016 e nuovo codice dei contratti (10,00-12,00)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI

Corso che consente l’acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

Corso FAD 2024: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali

- IL CORSO si terrà dal 5 al 24 FEBBRAIO 2024.

https://www.anutel.it/iniziative/Formazione_OIV.aspx