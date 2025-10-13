Fuoco di paglia sull’Ici «della Chiesa» - Recupero ridotto ai minimi termini

Procede con estrema lentezza la procedura per il recupero degli aiuti di Stato relativi acill’esenzione Ici per gli anni 2006-2011 imposta dalla decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023, sebbene sia prescritto che la legislazione nazionale debba consentire un recupero «immediato ed effettivo».

Le coordinate di massima sono scritte nell’articolo 16-bis del Dl 131/2024, il quale prevede che con Dpcm siano fissati i termini per la presentazione della dichiarazione e per il versamento, la ...