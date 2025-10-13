Fisco e contabilità

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la Corte conti valuta anche i dati dinamici

La Corte conti Lazio ha approvato un piano ventennale dopo aver accertato la concreta riduzione della massa passiva conseguente ad accordi istituzionali e transattivi intervenuti pochi mesi prima della decisione

di Enzo Cuzzola

Nel giudizio di approvazione o diniego del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la Corte dei conti non si limita più a verificare i dati contabili cristallizzati al momento della deliberazione consiliare ma considera anche gli elementi “dinamici” sopravvenuti al momento dell’esame.

Lo conferma la decisione n. 100/2025 della Sezione regionale di controllo per il Lazio che ha approvato un piano ventennale di riequilibrio dopo aver accertato la concreta riduzione della massa passiva conseguente...

Gli ultimi contenuti di Fisco e contabilità