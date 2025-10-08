Gare Consip da 27,8 miliardi, +114% rispetto all’anno scorso
Nei primi nove mesi 2025 in crescita del 35% anche il numero di pubblicazioni
Raddoppio abbondante nel valore delle gare pubblicate e balzo del 16% negli acquisti delle Pa sono i due numeri chiave del nuovo aggiornamento sulle attività di Consip, la società del Tesoro che fa da registra al procurement della Pa.
I numeri del confronto fra i primi nove mesi dell’anno e lo stesso periodo del 2024 misurano l’intensificazione dell’operatività di Consip, ma anche i cambi qualitativi messi in campo dalla società. Lo mostrano le gare, che fra giugno e settembre segnano rispetto all...