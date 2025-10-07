Bando-tipo Anac, aggiornate al Correttivo anche le indicazioni sul soccorso istruttorio
Riportate tutte le irregolarità considerate sanabili e la guida per procedere
In un recente parere, n. 3705/2025, il Mit ribadisce, in relazione al c.d. soccorso correttivo ex comma 4 dell’articolo 101 (ovvero circa la possibilità di correggere un errore materiale e non sostanziale anche delle offerte) che il «soccorso» in argomento - in realtà è un intervento rimesso all’operatore economico che si avveda di aver commesso un mero errore materiale -, o meglio la rettifica, può ritenersi «consentita fino all’apertura delle offerte tecniche o delle offerte economiche». Sempre...