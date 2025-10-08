Stretta sulla proroga tecnica nel nuovo bando-tipo Anac
Cambia la disciplina delle opzioni di durata: allungamento eccezionale consentito solo per gli appalti «di servizi e di forniture ad esecuzione continuata»
Il bando tipo, con il recente aggiornamento al decreto legislativo 209/2024, ricalibra le opzioni di durata con mutata (e più limitante) impostazione per la cosiddetta proroga tecnica disciplinata nel comma 11 dell’articolo 120 del codice.
La disciplina generale
La disciplina generale in tema di opzioni si trova nel comma 4 dell’articolo 14 del codice...