Affidamento diretto, proroga possibile solo se programmata
Con due pareri l’ufficio di supporto giuridico del Mit si esprime sulle corretto sviluppo delle procedure semplificate
Con due recentissimi pareri, l’ufficio di supporto giuridico del ministero delle Infrastrutture si esprime sulle dinamiche dei procedimenti/procedure semplificate. Nel dettaglio, con il parere n. 3677/2025, in tema di affidamento diretto ed i rapporti con la proroga; nel secondo parere, n. 3699/2025, l’ufficio fornisce un chiarimento in tema di acquisizioni di forniture supplementari e quindi in tema di procedure negoziate senza bando (ex art. 76 del codice).
Affidamento diretto e proroga
Con il parere...