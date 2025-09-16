Gare, mancata dichiarazione di pendenze penali sanzionabile con l’esclusione
Consiglio di Stato: anche se il nuovo codice non prevede più il cartellino rosso automatico la fattispecie rileva quale illecito professionale da valutare alla luce del principio di fiducia
Secondo i giudici di Palazzo Spada (sentenza sez. V, n. 7282/2025) l’omissione dichiarativa di pendenze penali a carico dell’operatore economico, per reati non ricompresi dell’elencazione tassativa indicata dal Dlgs n. 36 del 2023 e non compresi nel fascicolo virtuale, può legittimare l’esclusione dalla gara. Tale comportamento inciderebbe sul processo decisionale della stazione appaltante pregiudicando il dialogo procedimentale tra l’impresa e l’Amministrazione e ledendo la valutazione dell’integrità...