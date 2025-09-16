Servizi intellettuali senza indicazione di costi della manodopera e Ccnl
Lo precisa il Tar Lazio specificando anche che in questo tipo di attività è legittimo il subaffidamento da parte dell’appaltatore di determinate prestazioni accessorie a favore di lavoratori autonomi
In sede di affidamento di servizi aventi natura intellettuale non è obbligatoria l’indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza, né del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) che il concorrente intende applicare ai lavoratori impiegati nell’appalto. Sotto altro profilo, in questa tipologia di servizi è legittimo il subaffidamento da parte dell’appaltatore di determinate prestazioni accessorie a favore di lavoratori autonomi, non potendo questa modalità...