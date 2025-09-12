Gare, mancate dichiarazioni causa di esclusione anche con il nuovo codice
Tar e Consiglio di Stato precisano che anche se la clausola del Dlgs 50/2026 non è stata riprodotta nel Dlgs 36/2023 la rilevanza quale illecito professionale dell’omissione dichiarativa non è venuta meno
L’art. 80, comma 5, lett. c-bis), del Dlgs 50/2016 prevedeva l’esclusione dalla procedura di gara dell’«operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini...