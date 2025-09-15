Stop al massimo ribasso per le gare sulle gite scolastiche
L’art. 5 del Dl 9 settembre 2025, n. 127, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 209 del 09 settembre 2025, introduce due modifiche nell’art. 108 del codice appalti (al comma 2 la lettera f-bis e una specifica previsione al comma 4), imponendo l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Oepv) per i servizi di trasporto connessi a uscite didattiche e viaggi d’istruzione, nonché la valorizzazione, nell’offerta tecnica, di elementi oggettivi relativi a sicurezza, accessibilità...