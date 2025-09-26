Gare, requisiti tramite affitto triennale d’azienda anche se il contratto è frutto di rinnovo
In un parere Anac enfatizza l’importanza di considerare i prolungamenti taciti come elementi che integrano la durata minima
L’Autorità Anticorruzione con il parere di precontenzioso n. 343 del 9 settembre 2025 affronta un tema dibattuto nella prassi applicativa e nella giurisprudenza: la durata del contratto di affitto d’azienda quale condizione necessaria per l’utilizzabilità, da parte dell’affittuario, dei requisiti di qualificazione posseduti dall’impresa locatrice.
La vicenda
La vicenda sottoposta al parere di...
Correlati
Altri provvedimenti