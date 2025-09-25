Pizzarotti nel mirino di Saipem e Webuild: presentata manifestazione di interesse
La società partecipata da Eni e Cdp sarebbe interessata a uno specifico ramo di azienda. L’interesse del gruppo guidato da Pietro Salini risale al salvataggio di Astaldi (Progetto Italia)
Pizzarotti, il terzo maggior general contractor italiano, entra nel mirino di Webuild e di Saipem. Le due società, secondo quanto Radiocor è in grado di ricostruire, hanno presentato una manifestazione di interesse per la società ma il dossier sarebbe ancora allo stato embrionale tanto che ancora non sarebbe stato definito né il perimetro di una eventuale acquisizione né l’eventuale quota (maggioranza o minoranza) di ingresso nel capitale. L’unica cosa certa è la volontà, da parte di entrambi i soggetti...