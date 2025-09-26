Infortunio sul lavoro, il dipendente non deve provare l’inadempimento datoriale
Sicurezza: il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio al dipendente, anche in caso di negligenza di quest’ultimo, conferma la Cassazione
«Il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno ha soltanto l’onere di provare che il fatto sia avvenuto per effetto del lavoro prestato e le conseguenze che ne sono derivate, allegando l’inadempimento datoriale e senza l’onere di provarlo». Queste le conclusioni della Cassazione (Sezione Lavoro) che affronta una controversia promossa dalla vittima di un infortunio sul lavoro per farsi riconoscere il danno differenziale. Il ricorso era stato respinto dal Tribunale e poi in appello. La massima...