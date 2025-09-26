Ingegneria, a Dba Group la digitalizzazione della logistica di un porto in Georgia
Il contratto si aggiunge al cold ironing per del porto cipriota di Limassol. A Brescia la società realizzerà un data center in un polo servizi di 28mila mq
Il mese di settembre è particolarmente favorevole per le nuove acquisizioni di contratti di Dba Group, quotato dal 2017 sul mercato Euronext Growth di Borsa Italiana, che si conferma nono dell’ingegneria nella nuova classifica elaborata dalla società Guamari. L’operazione più recente riguarda l’accordo con la società georgiana Batumi Sea Port per fornire, sviluppare e mettere in funzione in undici mesi un nuovo terminal operating system nel porto omonimo. La nuova piattaforma software, interamente...