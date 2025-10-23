Genova, dal team guidato da Rcm l’unica offerta per la seconda fase della Diga foranea
All’apertura delle buste solo l’impresa del gruppo Rainone in raggruppamento con Sales e Consorzio Integra risulta in corsa per l’appalto da 444 milioni
All’apertura delle buste, il 21 ottobre, l’impresa salernitana Rcm Costruzioni del gruppo Rainone è risultata, in raggruppamento con Sales e Consorzio Integra, l’unica a presentare offerta per i lavori della seconda fase funzionale (fase B) della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova. La prima fase davanti al porto di Sampierdarena è invece in corso di realizzazione da parte di un consorzio guidato da Webuild con Fincantieri Infrastructure Opere Marittime, Fincosit e Sidra (impresa controllata dal...