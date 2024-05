Diga di Genova, ok dalla Regione alle risorse per il lotto B dopo la bagarre politica

«Non ci è consentito dire di no alla nuova diga del porto di Genova, un’opera che non è di destra né di sinistra, ma deve portare la Regione Liguria, e soprattutto il Comune di Genova, ai vertici dell’economia nazionale e internazionale; a me piace pensare che questa diga sia dei liguri, la dobbiamo portare avanti con senso di responsabilità». Lo ha affermato il presidente ad interim della Regione Liguria, Alessandro Piana, che ha sostituito il governatore Giovanni Toti, agli arresti per l’inchiesta...

